Verso Milan-Hellas Verona, tutti i duelli del match di San Siro

Si avvicina Milan-Hellas Verona, gara che segnerà la ripresa del campionato per i rossoneri e i gialloblù. Match che si giocherà a San Siro domani. Ecco tutti i duelli della partita.

Leao contro Caprari

La sfida tra i giocatori più in forma delle rispettive squadre. Il portoghese sta vivendo il suo miglior inizio di campionato in maglia rossonera con tre gol segnati. Caprari è diventato invece una sorta di porta fortuna per Tudor: a segno in tutte le vittorie dei gialloblù. Il rossonero è il leader della squadra di Pioli per tiri, sia nello specchio che fuori, e dribbling. Il secondo è il giocatore ad avere subito più falli, tra le fila dell'Hellas Verona.

Brahim Diaz contro Barak

Due giocatori dalle caratteristiche diverse ma dall'elevata importanza tattica per le rispettive squadre. Díaz, abituato ad agire centralmente, ha già tre reti all'attivo in un campionato in cui si sta affermando come uno dei migliori trequartisti. Due, invece, le marcature Barák, nelle ultime giornate sempre impegnato sulla destra, come regista offensivo o attaccante esterno.

Giroud contro Simeone

La storia di Giroud in campionato a San Siro è ferma alla doppietta segnata contro il Cagliari a fine agosto. L'argentino, invece, viene da due gol consecutivi e cercherà di sbloccarsi contro i rossoneri contro cui è a secco dal 2017/18.

Bennacer contro Ilic

L'algerino è in ottimo stato di forma come testimoniato dal goal segnato martedì sera in nazionale. ricopre un ruolo importante per le trame di gioco rossonere e i ben 105 tocchi di media per 90 minuti, il migliore in Serie A sotto questo punto di vista. Ilic è il leader gialloblu per passaggi effettuati, ben 308. Il classe 2001 si sta confermando quanto di buono fatto vedere lo scorso anno con Jurić e sarà indubbiamente desideroso di mettersi in mostra in un palcoscenico prestigioso come quello di San Siro.