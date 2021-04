Verso Milan-Genoa, Leao o Mandzukic? risponde Pioli

Ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli, in vista di Milan-Genoa. Il tecnico ha risposto alle domande sulle due punte

MILANO - Parla in conferenza stampa, Stefano Pioli. Parla dell'attacco rossonero per la gara tra Milan e Genoa. Per la partita di San Siro il grande dubbio è in attacco, dato che Zlatan Ibrahimovic è squalificato e non potrà essere della partita. Ecco cosa ha detto il tecnico su Rafael Leao e Mario Mandzukic, in ballottaggio per una maglia da titolare. Ecco le sue parole.

"Sono molto contento che Mario stia bene, ha fatto una buonissima settimana di allenamento; non ha i 90 minuti nelle gambe, ma ci darebbe presenza in area e si sta muovere molto bene, difficilmente sbagli tempi di movimento e scelta della giocata. Rafael ci deve dare più profondità, svariare molto e anche se le difese avversarie sono un po' più basse c'è sempre lo spazio per andare oltre e trovare i tempi giusti".

Su Mandzukic

"Penso che sia un giocatore forte e dai valori importanti. Ha sempre dimostrato di essere sempre affidabile e competitivo. Le prossime partite saranno importanti per il futuro di tutti noi. Ha sofferto tantissimo nei mesi scorsi per non riuscire ad aiutare la squadra. Sulle sue qualità morali e tecniche non ho mai avuto dubbi e il gesto che ha compiuto ne confermai valori. Ci può aiutare e ci aiuterà da qui alla fine".

Su Leao

"Entrare subito in partita con concentrazione è positivo. Leao ha fatto bene sia dall’inizio che a gara in corso, altre meno ma fa parte del percorso: vedo un Leao molto più dentro la partita, per me i suoi miglioramenti sono importanti anche se non è ancora arrivato al massimo. Credo che ci arriverà perché ha grande talento e disponibilità. Sono convinto della sua crescita, è molto migliorato rispetto all'anno scorso per volontà. Le prossime partite saranno un esame per tutti, non solo per Leao, perché abbiamo un grande obiettivo da raggiungere e se ce la faremo sarà merito di tutti. Quando tu vai sotto esame devi essere preoccupato perché così ti prepari al meglio per superare l'esame... Ho visto una squadra preoccupata".