UFFICIALE: Trincao dal Barcellona alla Premier League

Il portoghese, in passato accostato al Milan, ha trovato una nuova squadra. Nella prossima stagione giocherà in Premier League

Il Milan e il mercato. Tante le voci sulla fascia destra della squadra di Stefano Pioli, anche perché il futuro di Samu Castillejo è sempre in bilico. Piace a diversi club spagnoli l'ex Villareal e con i rossoneri non è più un titolare. Immaginarlo lontano da Milanello il prossimo anno non è così difficile. Tanti i nomi fatti per ruolo e la squadra rossonera. Da Ikoné del Lille a Berardi dl Sassuolo, passando anche per gli obiettivi sfumati come Vazquez del Real Madrid o Thauvin dell' Olympique Marsiglia .

Tra i tanti nomi c'era anche quello di Francisco Trincao, esterno destro portoghese in forza al Barcellona. In Liga il ragazzo non è riuscito ad imporsi e non era una delle prime scelte di Ronald Koeman. Si era già fatto il suo nome in passato, con la possibilità di uno cambio con Rafael Leao. Trattativa che però non è mai decollata e che non decollerà, visto che il giocare giocherà in Inghilterra nella prossima stagione. Ha deluso in Spagna il portoghese e dovrà riscattarsi in Premier League, anche perché i blaugrana un anno fa per strapparlo al Braga hanno messo mano al portafogli investendo 31 milioni di euro per lui.