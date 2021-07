UFFICIALE: Colombo saluta il Milan, trasferimento in prestito

Arriva il comunicato del Milan su Lorenzo Colombo. La punta saluta temporaneamente i rossoneri. Ecco dove andrà a giocare

Il Milan è alla ricerca del terzo attaccante. Un giocatore da far crescere sotto le esperte guide (e mani e piedi) di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. E il giocatore prescelto era Kaio Jorge. Il Diavolo infatti voleva ingaggiare il giovane brasiliano classe 2002 ma arrivare all'attaccante del Santos è sempre più complesso. Infatti sul ragazzo è forte l'interesse della Juventus, che attualmente è in vantaggio. Il club bianconero avrebbe già trovato l'accordo con gli agenti e starebbe lavorando per prenderlo a gennaio quando l'attaccante sarà svincolato. E come se non bastasse nei giorni scorsi la società bianconera ha mandato una comunicazione al presidente del Santos per informargli che avrebbero iniziato a trattare con il ragazzo.