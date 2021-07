Tuttosport, prima pagina | ‘PSG, per Theo 40 milioni’

Tuttosport, in edicola questa mattina, riporta dell'offerta al Milan del Paris Saint-Germain per Theo Hernandez

Redazione Il Milanista

Il Paris Saint-Germain continua a guardare in Italia. Il club francese infatti ha messo gli occhi su Theo Hernandez del Milan. Più in generale non smette di guardare in Italia, preso Hakimi per la fascia destra, a fronte di un'operazione da 68 milioni di euro. A destra quindi agirà l'ex Inter e Leonardo vorrebbe per l'altra fascia il laterale rossonero. Senza dimenticare il nuovo portiere: Gigio Donnarumma, che arriverà a parametro zero sì, ma l'esborso economico per il contratto è di altissimo livello: 10 milioni più due di bonus a stagione. Il Psg vuole continuare a fare shopping in Italia.

La risposta del Milan

Il Milan però ha rispedito al mittente la proposta. Troppo pochi 40 milioni per la sua freccia. Theo è uno dei calciatore più importanti del Diavolo, in due stagioni italiane si è affermato come uno dei migliori esterni in Europei e probabilmente del mondo. Pagato 20 milioni di euro, oggi vale più del doppio. Per Maldini e Massara molto di più. Anche perché il club meneghino deve continuare a fare mercato, dopo i riscatti di Tomori e Tonali, l'arrivo di Maignan e quello quasi concluso di Giroud. Se proprio dovesse privarsi del suo terzino lo farà solo davanti ad un'offerta irrinunciabile, per poi reinvestire la somma.

Vice Theo: Ballo-Tourè sempre più vicino

Nell'agenda della dirigenza rossonera c'è anche un vice Theo Hernandez, sintomo del fatto che il francese non è assolutamente sul mercato. Negli ultimi giorni è salito alla ribalta il nome di Fode Ballo-Tourè, calciatore in grado di far riposare l'ex Real Madrid. Terzino sinistro classe 1997 del Monaco, francese di nascita ma naturalizzato senegalese. La trattativa è già in fase avanzata e il giocatore spinge per il trasferimento. Il Milan infatti ha messo sul piatto 4 milioni di euro, la squadra del Principato ne vorrebbe 4,5 sempre secondo il quotidiano sportivo. E nelle prossime potrebbe essere chiusa anche questa trattativa.