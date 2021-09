Tuttosport | Prima pagina: Milan, ‘Brahim, nuovo leader scudetto’

Tuttosport in edicola questa mattina, mette in prima pagina Brahim Diaz, uno dei trascinatori del Milan di Stefano Pioli

Redazione Il Milanista

Il Milan e il trequartista. Telenovela estiva, legata al mercato e all'intenzione della dirigenza di regalare un nuovo giocatore in quel ruolo, in grado di non rimpiangere Hakan Calhanoglu. Non il sostituto del turno o uno con le sue caratteristiche, ma un giocatore funzionale in quella precisa zona del campo. In estate erano probabilmente pochi quelli che avrebbero 'puntato' su Brahim Diaz. Viste anche le voci intorno al club rossonero, impegnato nella rincorsa a uno tra Isco, James Rodriguez, Luis Alberto, Vlasic e tanti altri profili accostati al Diavolo nel corso del tempo. Eppure Brahim Diaz si è preso il Milan, come riporta Tuttosport, in edicola questa mattina.

Brahim Diaz un inizio di stagione come il finale di quella passata

Tornato in Serie A dopo una lunga trattativa con il Real Madrid (prestito oneroso, biennale, da 3 milioni di euro con di riscatto fissato a 19 e controriscatto a 25 in favore degli spagnoli). Stefano Pioli aveva già intuito le qualità del ragazzo nella passata stagione, quando decise di lanciarlo tra i titolari nel finale di campionato. Scelta che ha portato i suoi frutti come il goal alla Juventus, decisivo per un posto Champions. Questa stagione è iniziata come era finita quella scorsa, un po' perché l'altro trequartista arrivato a Milanello non ha ancora fatto il suo debutto (Junior Messias), vuoi perché Maldini e Massara non sono riusciti a mettere le mani su una vera e propria alternativa a Brahim Diaz.

Ancora titolare con il Venezia

Adesso Pioli si coccola uno dei nuovi leader tecnici della sua squadra. Lo spagnolo ha portato imprevedibilità e gioco in verticale al Diavolo e finora non ha saltato nemmeno una gara tra campionato e Champions League. 'Timbrando il cartellino' in tutte e due le competizioni. La numero dieci sulle spalle non è peso, questo è palese e questa sera contro il Venezia scenderà di nuovo in campo per far ricredere gli scettici ed essere sempre più protagonista nel gioco di Stefano Pioli.