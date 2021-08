Il Milan continua a sperare in Ziyech: il Chelsea apre al prestito?

Si continua a monitorare la situazione di Hakim Ziyech, con il Chelsea campione d'Europa che potrebbe accettare il prestito.

Redazione Il Milanista

Il Milan continua la caccia al trequartista. Maldini e Massara sanno che è necessario regalara a Stefano Pioli almeno un altro giocatore di qualità dopo il ritorno di Brahim Diaz, e per questo motivo hanno avviato i colloqui su più fronti. Il preferito resta sempre Nikola Vlasic, nonostante la trattativa con il CSKA Mosca sia sempre più difficile. I russi non hanno intenzione di aprire al prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto proposto dai rossoneri, e per questo motivo è molto complicato che l'affare vada in porto. Più abbordabile, invece, portare a Milano Josip Ilicic. Lo sloveno è sul mercato, per stessa ammissione di Gasperini, e il Milan potrebbe fare a breve un'offerta importante. Non c'è ancora l'accordo tra le parti, ma l'impressione è che la fumata bianca possa arrivare da un momento all'altro.

Sogno di mercato

Il vero sogno di mercato del Milan per la trequarti è, però, Hakim Ziyech. Il fantasista del Chelsea è seguito dal Milan da settimane ma trattare con i Blues è abbastanza complicato. Come dimostrano le operazioni condotte per il riscatto di Tomori e l'acquisto di Giroud, la dirigenza dei campioni d'Europa non cede facilmente alle richieste dei club con cui tratta. Per il marocchino il Chelsea non ha nessuna intenzione di aprire al prestito, dato l'investimento da 40 milioni fatto lo scorso anno per strapparlo all'Ajax. La situazione potrebbe però cambiare qualora si dovesse arrivare a fine mercato con Ziyech ancora in rosa, vista la volontà di Tuchel di liberarsi di lui. A quel punto, infatti, il Chelsea pur di venderlo potrebbe accettare il prestito, anche se resterebbe sempre il problema dell'ingaggio da risolvere.

Intanto di Ziyech ha parlato il suo ex compagno Giroud nel corso della prima conferenza stampa con il Milan. Queste le sue parole in merito: "Ziyech è un grande calciatore. Abbiamo avuto un'ottima connessione anche se abbiamo giocato poche partite insieme. Ha un piede sinistro formidabile e più giocatori con qualità abbiamo in squadra, meglio è".