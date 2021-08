Corriere dello Sport | ‘Il Real scarica Isco il Milan fiuta l’affare’

Lo spagnolo deve rilanciarsi e il Milan potrebbe essere la giusta occasione, serve però l'accordo con il Real Madrid

Missione trequartista. Al Milan serve un'alternativa a Brahim Diaz, un giocatore che prenda il posto di Hakan Calhanoglu. E l'ultima idea, o meglio, la nuova occasione per Maldini e Massara arriva dalla Spagna. Avevamo già parlato di Isco e oggi il Corriere dello Sport, conferma come il giocatore sia effettivamente sul mercato, restare in 'blancos', potrebbe portarlo ad una stagione tra panchina e tribuna. Troppo per un giocatore di 29 anni che fino a 2 anni incantava il Santiago Bernabeu. Eppure l'ultima stagione di Isco è da dimenticare, nemmeno un goal in 25 presenze. Si cercano acquirenti, anche perché il contratto del giocatore scadrà nel 2022.