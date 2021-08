Tuttosport | Milan ‘ottimismo per Kessie’

Tuttosport ha fatto il punto della situazione sul rinnovo di Franck Kessie con il Milan, le sensazioni sono positive

Il Milan e Franck Kessie. Nell'ultimo periodo sono state tante le voci sul futuro del Presidente. Il suo contratto è in scadenza nel 2022, tra un anno e ovviamente la paura è quella di un Donnarumma bis o di un altro 'tradimento' alla Calhanoglu. Eppure a mettere fine ad ogni possibile illazione ci ha pensato il calciatore stesso, intervistato dalla a Tokyo, dove era impegnato con la sua nazionale, la Costa D'Avorio, alle Olimpiadi. Il calciatore ha fugato ogni dubbio vuole restare in rossonero, giurando fedeltà al club meneghino. Parole che hanno rassicurato i tifosi e che hanno dato una sensibile accelerata alle operazioni.

Acqua sul fuoco delle illazioni e delle voci. Parole che hanno fatto piacere, quelle del Presidente, anche e soprattutto alla dirigenza del Diavolo, che a questo punto è pronta a venire incontro alle richieste del mediano, secondo quanto riporta Tuttosport. Maldini e Massara sono pronti a garantire a Kessie un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione, mentre il Presidente ne chiede 7, come fatto presente dal suo agente all'incontro con la dirigenza del club meneghino. Un rinnovo che sembrava in salita, ma che ora sembra essere una formalità. Soprattutto dopo l'incontro con il suo agente: George Atangana.

Il ritorno in Italia del calciatore, atteso da tutti: da Pioli, ai compagni di squadra, ai tifosi fino alla dirigenza, dovrebbe essere 'l'ultima curva prima della bandiera a scacchi'. Kessie non si prenderà altre vacanze dopo le Olimpiadi, tornerà a Milanello per mettersi al servizio dei suoi compagni di squadra e del suo allenatore. Le sensazioni sono positive, una situazione completamente differente rispetto a qualche settimane fa, quando c'erano molti più dubbi sul futuro in rossonero del mediano. Il Milan vuole chiudere il discorso il prima possibile, anche l'ivoriano è una pedina fondamentale e il club meneghino non vuole perdere altri giocatori per questioni contrattuali.