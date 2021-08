Calciomercato Milan, colpo da sogno: “Maldini può chiudere a fine agosto!”

Il Milan di Stefano Pioli è impegnato con le amichevoli pre-stagionali, ma l'attenzione della dirigenza è vigile sul calciomercato. Serve un terzino destro al Diavolo, un giocatore in grado di potersi alternare con Davide Calabria, visti i tanti impegni stagionali che attendono i rossoneri. I preferiti di Maldini e Massara restano Diogo Dalot del Manchester United e Alvaro Odriozola del Real Madrid. Si aspetta però prima la partenza di Andrea Conti, che piace in Italia e Spagna ma le dalle parti di via Aldo Rossi non sono ancora arrivate offerte.

In ogni caso il nuovo terzino arriverà in prestito, la formula preferita dalla dirigenza. L'altra pedina che serve per completare la rosa è un centrocampista. Tommaso Pobega alla fine dovrebbe restare a Milanello. Insieme a lui comporranno il reparto anche Franck Kessie e Bennacer, i due titolari, che però nel corso della prossima stagione saranno impegnati in Coppa d'Africa. Non va dimenticato Sandro Tonali, serve però comunque un'altra alternativa. Sacrificabile Rade Krunic, Maldini e Massara pensano a Bakayoko del Chelsea. Ma il vero grande sogno di mercato del Milan è un altro <<<