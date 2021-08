Corriere dello Sport |’Milan, posto champions prenotato per Bakayoko’

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina ha fatto il punto della situazione sulla trattativa per riportare al Milan Bakayoko

E' finta l'avventura di Tiémoué Bakayoko con il Napoli e ha fatto ritorno in Inghilterra, al Chelsea. Ma le possibilità d'imporsi con la squadra di Londra davvero poche. Cerca una nuova squadra il mediano, un club pronto a puntare su di lui. Quale sarà quindi il futuro del calciatore francese? Non è un segreto che i colori rossoneri gli siano rimasti nel cuore, dopo la sua prima avventura italiana. E vorrebbe tornare, tanto da essersi proposto proprio al club meneghino nei giorni scorsi. E il suo nome è stato proposto a Paolo Maldini e Frederic Massara . Il Milan ci pensa, riflette anche perché con il Chelsea sono state definite già due operazioni: il riscatto di Fikayo Tomori e l'acquisto di Olivier Giroud, c'è quindi una corsia preferenziale con la squadra londinese.

Il Chelsea però non farà sconti, come già accaduto un anno fa quando poi alla fine il mediano andò al Napoli. L'intenzione di Maldini e Massara è quella di prelevare il giocatore in prestito con diritto di riscatto. E il mediano viene considerato il rinforzo adatto, secondo quando riporta il Corriere dello Sport, in vista della prossima Champions League. Anche perché i rossoneri nel corso della stagione perderanno Kessie e Bennacer, entrambi infatti disputeranno la Coppa d'Africa. Bakayoko inoltre non è l'unico giocatore del Chelsea che i rossoneri seguono, c'è anche Hakim Ziyech, situazione che non va dimenticata e che molto probabilmente sarà affrontata negli ultimi giorni di mercato.