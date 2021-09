Tuttosport | Milan: Krunic sta bene, solo tanta paura

Sembrava essersi fatto male con la Bosnia, la sua nazionale. Invece è solo un falso allarme, sospiro di sollievo del Milan per Krunic

Redazione Il Milanista

Stefano Pioli ha già perso Franck Kessie per questo inizio di stagione. Un problema fisico he fermato il Presidente, che ha rifiutato la convocazione della Costa d'Avorio per continuare il suo iter riabilitativo in Italia e tornare a disposizione del Milan il prima possibile. Nelle prime due di campionato però il tecnico rossonero ha fatto a meno anche di Ismael Bennacer, non nella migliore condizione fisica. L'algerino infatti durante il pre-campionato è risultato positivo al Covid e non ha potuto svolgere l'intere preparazione. Spazio a Rade Krunic Sandro Tonali, con quest'ultimo che ha dato grandi segnali in campo, oltre alla prima rete con la maglia del Diavolo contro il Cagliari su calcio di punizione.

Le opzione a centrocampo in vista del campionato

Dal mercato è arrivato anche Bakayoko a completare la rosa di Stefano Pioli. Una pedina in più in mezzo al campo che sarà davvero molto utile. Forse già a partire dalla prossima partita di campionato contro la Lazio di Maurizio Sarri, in programma il prossimo 12 settembre alle 18:00, a San Siro. Difficile ipotizzare il rientro a pieno regime di Kessie, Bennacer sta giocando con la sua Algeria e potrebbe tornare con più minuti nelle gambe. L'allarme è scattato con l'infortunio in nazionale di Rade Krunic. L'apprensione del club meneghino però si è trasformata in un sospiro di sollievo.

Krunic allarme rientrato, l'infortunio non è grave

Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, il calciatore che non è sceso in campo mercoledì con la sua Bosnia contro la Francia per un problema al polpaccio durante il riscaldamento è nuovamente abile e arruolabile. Potrebbe essere a disposizione la prossima partita della sua nazionale: l'amichevole tra Bosnia e Kuwait. Il Milan e Stefano Pioli guardano al match con molta attenzione in previsione del campionato.