Acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 3 Settembre 2021

Milan, la rassegna stampa del 3 Settembre 2021

"TORNERÒ PRESTO" (Tuttosport)

La lettera di Ivan Gazidis inviata ai dipendenti rossoneri a mercato concluso: "Siamo convinti di aver operato molto bene sul mercato e di aver rafforzato la squadra in modo efficace. Investimenti importanti della proprietà di hanno permesso di consolidare e ampliare la rosa. Grande lavoro di gruppo, ringrazio Paolo Maldini e Ricky Massara. Le terapie stanno avendo effetti positive, sarò presto di nuovo al vostro fianco".

BAKAYOKO: VOGLIO RIMANERE A LUNGO (Corriere dello Sport)

Generatore automatico di entusiasmo, e al Milan chiede fiducia incondizionata. Il prestito biennale è una buona ipoteca sul futuro, del resto. Bakayoko si riprende una maglia che aveva lasciato nel 2019: "A questo punto della mia carriera ho bisogno di stabilità. Giroud e Tomori mi hanno incoraggiato a tornare".

"SONO TORNATO A CASA" (Tuttosport)

Il centrocampista francese Tiémoué Bakayoko: "Con Maldini ho un rapporto bellissimo, voglio ripagare la fiducia del club, questo Milan è più forte di quello che avevo lasciato: obiettivo Scudetto. Considero questa squadra la mia vera casa. Farò tutto il possibile per rimanere qui".

TONALI, LA FRETTA DI GIUDICARE (Gazzetta dello Sport)

Franco Arturi: "Nella sua prima annata nel grande calcio, Tonali doveva per forza di cose assorbire enormi cambiamenti tecnici e di vita. Il tutto a vent'anni. Come nel caso di Sinner e Musetti nel tennis, le aspettative della gente crescono in modo esagerato ai primi fuochi di un grande talento. Ma già l'anno scorso si è applicato molto bene nella fase difensiva, alla sua età tanti grandi campioni erano più indietro".

GIROUD POSITIVO, IBRA SI SCALDA (Gazzetta dello Sport)

Il Covid ha fermato il più lanciato degli attaccanti del Milan: da ieri Olivier Giroud è in isolamento fiduciario. Pioli dovrà rinunciare ai suoi gol, ma si prepara a contare quelli di Zlatan Ibrahimović. Nessuna prova di Ibroud a Milanello, la supercoppia con Giroud dovrà aspettare ancora prima di vedere la luce.

KRUNIĆ ALLARME RIENTRATO (Tuttosport)

Il Milan si è messo in contatto con lo staff medico della nazionale bosniaco, ricevendo messaggi rassicuranti: Krunić si è fermato in tempo e dovrebbe essere a disposizione già per la gara di domani con il Kuwait. Il giocatore potrebbe essere risparmiato in amichevole e tornare contro il Kazakistan.

CORSA CONTRO IL TEMPO (Corriere della Sera)

Giroud positivo al Covid, se Ibra a inizio della settimana prossima darà garanzie di tenuta sarà della partita contro la Lazio. La sua sarà l'ennesima corsa contro il tempo. Più probabile un suo impiego a gara in corso, all'inizio potrebbe toccare al giovane Pellegri o più probabilmente a Rebić come avveniva nella scorsa stagione.

CRESPO, "DIAVOLO SEI PRONTO" (Gazzetta dello Sport)

Intervista all'ex rossonero Hernan Crespo: "Fatti investimenti intelligenti. Con Pioli si cresce, ora dovrà gestire il turnover. Per lo scudetto il Milan è prontissimo, anche se non è favorito e anche se altri hanno speso di più. Ai ragazzi rossoneri chiedo di regalarmi in Liverpool-Milan la rivincita di Istanbul".

GALLERIA D'ARTE SACCHI (Gazzetta dello Sport)

L'ex ct inaugura la sua mostra e valuta le italiane in Europa: "I rossoneri possono essere competitivi pure nel girone di ferro. Milan e Atalanta hanno la mentalità per la Champions, Inter e Juve meno". La mostra "Oltre il sogno l'emozione del calcio totale di Arrigo Sacchi" allestita a Fusignano resterà aperta fino al 7 novembre.

FUSIGNANO CELEBRA SACCHI (Corriere dello Sport)

Grandi e piccini curiosi e tifosi, erano in tanti ieri i presenti all'inaugurazione della mostra che Fusignano dedica ad Arrigo Sacchi. Diversi i trofei esposti nelle sale: dal pallone autografato da Maradona, Pelé e Di Stefano alle maglie degli olandesi Gullit e van Basten che il tecnico ha allenato negli anni del Milan stellare.