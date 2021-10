Tuttosport | Milan, buone notizie per Pioli: Brahim Diaz a Bergamo ci sarà

Tuttosport in edicola questa mattina riporta le ultime notizie sulle condizioni di Brahim Diaz in vista della partita di Bergamo

E' stato uno dei migliori in campo nella gara di San Siro tra Milan e Atletico Madrid. Uscito tra gli applausi dei suoi tifosi che dopo avergli dedicato lo steso coro che cantavano a Kaka, gli hanno tributato un'autentica standing ovation. Non solo per l'assist fornito a Rafael Leao che ha portato alla rete dell'1-0 al 20' del primo tempo, ma per la sua prestazione in generale. In fase offensiva era impossibile togliergli palla, chiedere a chi ha provato a marcarlo ieri sera, o a chi ha provato ad intervenire dopo il corner, che poi porterà alla rete rossonera. Prezioso in fase difensiva con recuperi e ripartenze a tutto campo.

L'allarme dei giorni scorsi

Il Milan rischiava però di dover rinunciare a tutto questo contro l'Atalanta, nella prossima gara di campionato che vedrà i rossoneri domenica prossima di scena a Bergamo, contro la squadra di Gasperini. Terzo scontro diretto di questo inizio di stagione per il Diavolo, dopo la vittoria in casa con la Lazio e il pareggio in trasferta con la Juventus. La conferma della possibile assenza del trequartista spagnolo l'aveva data Stefano Pioli nel post partita, una tendinite al ginocchio poteva costringere il Diavolo a dover rinunciare ad uno dei suoi migliori calciatori in questo inizio di stagione.

Buone notizie per il Milan

L'allarme però è rientrato. Contro la DeaBrahim Diaz ci sarà, lo riporta Tuttosport, in edicola questa mattina. Non è certo il suo utilizzo dal primo minuto, o se invece entrerà dalla panchina a match in corso, a scopo precauzionale per non sovraccaricarlo. In ogni caso lo spagnolo però sarà convocato. Pioli finora non ha mai rinunciato all'ex Real Madrid, anche perché Junior Messias, la sua possibile alternativa non è riuscito a fare il suo debutto in rossonero. Anche il brasiliano potrebbe strappare una chiamata, la prima di questa stagione, per il match di Bergamo.