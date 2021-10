Milan, gol di Theo in nazionale: lui festeggia con un tweet

Dopo la vittoria con il gol decisivo contro il Belgio, Theo Hernandez, ha voluto festeggiare su twitter dove ha ricevuto le congratulazioni di tutti i suoi tifosi

È un gran bel momento per Theo Hernandez . Il difensore rossonero dopo aver ricevuto la tanto agognata convocazione con la nazionale francese è stato anche protagonista, suo il gol del definitivo 3 a 2 contro il Belgio, che ha regalato alla nazionale di Didier Deschamps la finale di Nations League. Questa rete dell'ultimo minuto è l'ennesimo segnale di un Milan che sta facendo crescere al meglio i propri giocatori rendendoli dei gioielli anche per le rispettive nazionali. Il terzino ha festeggiato questo successo su twitter.

"Magnifique but !!! Bien joué ! Vous nous avez régalé ! (Et fait peur aussi) allez les bleus !!!"

"You were there because of milan don't forget it"