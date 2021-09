Suarez nella storia insieme a Ibrahimovic. I dettagli

L'attaccante dell'Atletico Madrid raggiunge un record storico, già centrato però anche da Ibrahimovic. I dettagli

Calciatori che riscrivono la storia del calcio a suo di record. Un discorso per pochi eletti, per qui giocatori che però riempiono le cronache sportive con le loro gesta, anche cambiando squadra. Riassumendo il tutto: cambia la maglia, ma non il risultato. E Luis Suarez è uno dei migliori prototipi di questi atleti. In carriera ha vinto tantissimo, soprattutto con il Barcellona, poi però è arrivato l'addio ai blaugrana, per scelta del club non sua. Una nuova vita all'Atletico Madrid di Simeone, l'uruguaiano ha trascinato i Colchoneros alla vittoria della Liga nella passata stagione e quest'anno ha tutta l'intenzione di voler provare a fare il bis.

Il record di Suarez

Prossimo avversario del Milan in Champions League (mercoledì sera), Suarez contro il Getafe ha messo ancora una volta il suo nome sul tabellino dei marcatori. Non una novità, ma questa più di altre sarà ricordata. Sì perché il goal al 78' lo fa entrare di diritto nel storia del calcio: l’unico minuto che gli mancava in una particolare graduatoria, quella delle reti realizzate in tutti i minuti di una partita da novanta giri di lancette. Un record incredibile se si pensa che in questa speciale classifica sono compresi anche i minuti di recupero.

Suarez in compagnia di Ibrahimovic

Non è solo però Luis Suarez è in buona compagnia. L'uruguaiano non è stato il primo a far registrare questo record. Anche Zlatan Ibrahimovic può vantarsi di questa cosa, solo che lo svedese ci è riuscito nel 2004. Oltre all'attaccante del Milan e quello del Atletico Madrid, va ricordata anche l presenza di Cristiano Ronaldo. Un record per tre. I primi due però potrebbero incontrarsi tra qualche giorno, in Champions League, a patto che le condizioni fisiche della punta rossonera lo permettano. Una sfida nella sfida, un confronto tra bomber e campioni.