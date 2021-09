Riapre la vendita biglietti per la UCL: tutte le info per i tifosi rossoneri

Il sito acMilan.com, riporta tutte le informazioni per l'acquisto dei tagliandi per le prossime sfide di UCL.

Come riporta acmilan.com, a partire da venerdì 10 settembre è possibile acquistare nuovamente i biglietti per la prima partita casalinga del Milan della prossima UEFA Champions League, che vedrà la squadra guidata da Stefano Pioli affrontare il prossimo 28 settembre l'Atletico Madrid a San Siro. Ecco, secondo il portale rossonero, dove e come poterli acquistare!