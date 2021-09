Tuttosport | ‘Giroud sta meglio, a La Spezia ci sarà’

Tuttosport in edicola questa mattina fa il punto sulle condizioni di Giroud in vista dello Spezia, prossimo avversario del Milan

Redazione Il Milanista

Tornerà subito in campo il Milan, dopo la vittoria di San Siro contro il Venezia. Sabato la squadra di Pioli sarà di scena a La Spezia. Tanti gli infortuni per il club meneghino, che nell'ultimo turno di campionato ha dovuto rinunciare a ben sete calciatori e contro Thiago Motta la situazione non dovrebbe essere poi tanto differente. C'è chi sarà chiamato a afre gli straordinari, come Ante Rebic. Il croato dalla partita contro la Lazio, nel 3° turno di campionato, che viene schierato titolare in attacco e potrebbe essere così anche domani alle 15:00.

Gli altri infortunati

Potrebbe perché Olivier Giroud sta meglio. Dovrebbe esserci a La Spezia, ha lavorato con il resto del gruppo e punta alla convocazione. L'ex Chelsea, Ibrahimovic, Kjaer e Calabria lavorano per tornare tra la prossima gara e quella di mercoledì con l'Atletico, parola di Stefano Pioli. Gli altri (Junior Messias, Bakayoko, Krunic) invece dovrebbe smaltire i loro infortuni tra l'Atalanta e la prossima pausa per le nazionali. Ovviamente Giroud non avrà i novanta minuti nelle gambe, non scende in campo dalla seconda di campionato con il Cagliari, quando bagnò il suo debutto rossonero in casa con una doppietta. Sarà ancora Ante Rebic che dovrà caricarsi sulle spalle l'attacco del club meneghino.

Verso La Spezia

Turnover quasi impossibile per Pioli, come riporta Tuttosport. Perché Tomori e Romagnoli saranno confermati al centro della difesa a destra più che Kalulu che Florenzi, probabilmente in panchina, con Saelemaekers che tornerà dal primo minuto. Impossibile tenere fuori questo Theo Hernandez, così come Leao sicuro di una maglia da titolare. Rotazioni invece in mezzo al campo: Kessie, Tonali e Bennacer in ballottaggio per due posti, Pioli opterà per chi sta meglio, in vista dell'Atletico Madrid. Brahim Diaz è un altro dei titolari. La formazione sembra essere già fatta, ma Pioli scioglierà i suoi dopo l rifinitura di oggi.