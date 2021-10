Milan-Verona | Pioli a DAZN: ‘Avevamo lo sguardo di chi voleva vincere’

Dopo la vittoria sul Verona Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN, ecco cosa ha detto il tecnico del Milan

Vince il Milan di Stefano Pioli sul Verona di Igor Tudor, che però non ha demeritato. Una vittoria in rimonta dopo il doppio svantaggio iniziale. L'allenatore rossonero ha parlato della gara ai microfoni di DAZN. Ecco che cosa ha detto.

"Volevamo cercare di costruire dal basso, il Verona ha marcato bene i nostri centrali. Abbiamo giocato con la palla lunga a causa delle loro marcature. Secondo me non siamo stati così bravi a stare vicino a Giroud. Siamo stati poco dinamici e troppo lontani da Olivier, le sue spizzate non sono state sfruttate. Con la loro intensità che è calata siamo riusciti a giocare di più e le nostre qualità sono uscite fuori".

"Credo che la cosa più bella di questo gruppo è il coinvolgimento da parte di tutti, il senso di appartenenza. Va dato merito anche al club che ci permette di lavorare bene e poi ragazzi, che mettono da parte le questioni personali per la squadra. Samu sta soffrendo alcune mie scelte che lo penalizzano, ma non fa mai mancare la disponibilità e la voglia. Giochiamo così perché tutti danno il massimo".

"Più giocatori ci sono e più ci sono rotazioni e più possiamo mantenere alta la qualità della squadra. Bakayoko è vicino al rientro, oggi Krunic è tornato. Rebic? So' che era molto dolente, ma non l'ho visto e non so dare una risposta".