Il Milan e Gatorade: annunciata la nuova partnership. Il comunicato

Il Milan sul suo sito ufficiale ha annunciato una nuova sponsorizzazione con il marchio del gruppo PepsiCo. Ecco il comunicato

"La missione di Gatorade è da sempre quella di contribuire ad alimentare e migliorare la performance di ogni atleta" afferma Marcello Pincelli, Amministratore Delegato di PepsiCo Italia. "Per questo l’essere al fianco di una società calcistica importante come il Milan, sia per quanto riguarda il campionato maschile, che per quello femminile, così come in UEFA Champions League, è motivo di grande soddisfazione e rappresenta per noi la condivisione dei valori di determinazione e desiderio di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi".