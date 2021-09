Spezia – Milan, il commento alla gara: è questione di DNA

Vince il Milan nel finale al Picco contro lo Spezia, grazie ai goal di Maldini e Brahim Diaz. Ecco il commento alla gara

Redazione Il Milanista

Passa il Milan, passa in trasferta al Picco contro lo Spezia. Dopo la vittoria interna la squadra di Stefano Pioli strappa i tre punti anche in trasferta. Gli uomini di Thiago Motta escono ridimensionati nel risultato, ma non nella prestazione e nel gioco espresso. Con un po' più di cattiveria e pragmatismo la partita poteva finire in un altro modo. Questa partita sarà consegnata alla storia della Serie A, perché segna il debutto di Daniel Maldini in rossonero, ma anche la sua prima marcatura in campionato per la gioia di papà Paolo visibilmente emozionato.

Primo tempo

Nella prima frazione di gioco il Diavolo è stato poco pericoloso, lo testimoniano anche i numeri. Pochi infatti gli interventi di Zoet nei primi 45'. Il Milan paga la giornata no di Ante Rebic, a dir poco intermittente in questa prima parti di stagione. Lo spezia invece è pericoloso in ripartenza, Maignan e il fuorigioco salvano i rossoneri in più di un' occasione. Serve una scossa, lo sa Stefano Pioli, che un po' per i tanti impegni, un po' per il turnover e le prove opache di alcuni suoi giocatori opta per due cambi a cavallo dei due tempi.

Secondo tempo

Se al calcio d'inizio della prima frazione di gioco Pioli rinuncia a Leao e Brahim Diaz, nel secondo tempo invece manda in campo il portoghese e poi lo spagnolo per raddrizzare il risultato dopo il pareggio dei padroni di casa. Il tecnico del Milan azzecca i cambi, ma è anche questione di DNA, perché la rete dell'1-0 è di 'marca' Maldini. Una rete che sì sblocca il risultato, ma che ha ovviamente tutta una storia al suo interno. 4927 giorni dopo l'ultimo goal del padre, segna il figlio e la gioia sugli spalti del direttore tecnico rossonero è tanta, tantissima. Daniel Maldini rompe il ghiaccio al 48' e svolta una partita complicatissima, anche dopo la sua marcatura dato che lo Spezia all 80' trova il pareggio, con Verde, grazie anche alla deviazione di Tonali che mette fuori causa Maignan. All'82' Pioli, che mette la firma sulla gara con le sostituzioni manda dentro Brahim Diaz e lo spagnolo ci mette soli quattro minuti per diventare protagonista. Vince ancora il Milan, anche se non ha giocato al 100%.