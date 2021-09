Sarri perde un uomo chiave per affrontare il Milan. I dettagli

Alla ripartenza del campionato Maurizio Sarri dovrà fare a meno di un titolare nella partita di San Siro contro il Milan

Due giornate di campionato giocate ed è arrivata la prima sosta per le nazionali. Stefano Pioli dovrà fare a meno di 12 uomini, convocati dai rispettivi commissari tecnici. Ma non tutti partiranno, come Franck Kessie che ha scelto di restare in Italia per continuare l'iter riabilitativo dopo il problema accusato al flessore. Infortunio che gli ha fatto saltare le prime due partite di SerieA. Il club meneghino spera di riaverlo per la ripresa, quando a San Siro arriverà la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti, così come il Diavolo, sono a punteggio pieno in classifica, dopo due vittorie consecutive. Kjaer e compagni hanno battuto prima la Sampdoria e poi il Cagliari. La compagine capitolino è reduce dai successi sull'Empoli e sullo Spezia, entrambi però in rimonta.