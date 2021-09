Priorità Milan per Kessie. L’ivoriano non va in nazionale

Fermo ai box per infortunio Franck Kessie ha deciso di non rispondere alla chiamata della Costa d'Avorio, la sua priorità è il Milan

Redazione Il Milanista

Fermo ai box per un infortunio al flessore, Franck Kessie non ha potuto fare ancora il suo esordio in campionato con il Milan. Questo però non ha fermato la Costa d'Avorio, che ha convocato il Presidente per le prossime partite in calendario della nazionale africana. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport però il giocatore non risponderà alla chiamata del suo commissario tecnico per rimanere in Italia e completare la riabilitazione. Una scelta figlia della voglia di tornare in campo il prima possibile e mettersi l'infortunio alle spalle.

Il punto sul rinnovo contrattuale

Stefano Pioli spera di averlo a disposizione già dalla prossima gara di Serie A, subito il big match con la Lazio, a pari punti in classifica proprio come il Diavolo. Un recupero importante per affrontare una diretta avversaria per la corsa Champions. A questo si aggiungo però le voci anche sul rinnovo contrattuale con il club meneghino. Accordo che non è arrivato con il giocatore fermo sulle sue richieste 7 milioni di parte fissa, più i bonus da 1,5. La società invece ha proposto un contratto a 5,5 milioni. Una situazione di stallo, che ricorda da moltissimo quanto accaduto con Donnarumma e Calhanoglu, trattative lunghe un anno una forbice economica di differenza tra domanda e offerta, mai colmata. E i due giocatori hanno salutato il Milan in estate. Maldini e Massara sperano in un passo indietro del calciatore, i contatti riprenderanno nei prossimi giorni, la dirigenza proverà ad approfittare della sosta per le nazionali.

Il Milan vuole approfittare della pausa nazionali

Lo stop al campionato quindi potrebbe essere propizio per il club meneghino, che spera di recuperare Franck Kessie il prima possibile e soprattutto arrivare alla fumata bianca per il nuovo accordo che legherebbe il mediano ai rossoneri per i prossimi anni.