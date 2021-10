Milan, Chi sono i rossoneri convocati da Deschamps?

Con la pausa delle nazionali torna la Nations League, la Francia giocherà contro il Belgio, chi saranno i Rossoneri convocati da Deschamps?

È arrivata la pausa per le nazionali e con essa andranno in scena le Final Four della Nations League. Sono semifinaliste: l'Italia che affronterà la Spagna il 6 ottobre e la Francia che giocherà contro il Belgio il 7 ottobre. Il Milan al momento ha tre giocatori francesi presenti nella sua rosa, tra questi chi ha ricevuto la chiamata di Deschamps?

Theo e Mike titolari

Ottengono la convocazione di Didier Deschamps, Theo Hernandez e Mike Maignan. Il primo torna finalmente in nazionale dopo un lunghissimo e sofferto periodo d'assenza, convocazione che gli permetterà finalmente di riunirsi con suo fratello Lucas. Il secondo viene invece confermato come secondo portiere dietro al titolarissimo Hugo Lloris, ma non sembra improbabile che, date le sue attuali prestazioni, non possa un giorno soffiargli il posto. Entrambi i rossoneri dovranno quindi recarsi all'Allianz Stadium, teatro dell'incontro tra Francia e Belgio. Gli altri convocati "italiani" per i campioni del mondo d'Oltralpe saranno: Jordan Veretout (Roma) e Adrien Rabiot (Juventus).

Delusione Giroud

Grande assente dai Blues sarà invece Olivier Giroud, il numero 9 rossonero a sorpresa non ha ricevuto la chiamata di Didier Deschamps, dichiarandosi stupito di non aver recepito alcun avvertimento dal proprio Commissario tecnico. Considerate le prestazioni della punta francese e il suo contributo alla vittoria al mondiale del 2018, non poche persone sono state colpite dalla decisione di Deschamps e ancora di più sono state critiche nei suoi confronti. Il selezionatore ospite su Téléfoot è stato incalzato sulla questione dei convocati. Di tutto tono è arrivata la sua risposta: "Se mi pento di non avergli parlato prima? No - ha tagliato corto l'ex juventino -. Ma di certo c'è la possibilità che torni a vestire la maglia della Nazionale in futuro".

L'assenza di Giroud dalla nazionale potrebbe essere un dato positivo per il Milan, che vedrà il suo attaccante allenarsi per recuperare dal lungo stop in vista dei prossimi impegni del club, ma è comprensibile tutta la delusione che il bomber diChambéry starà provando in questo momento.