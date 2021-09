Theo trascina il Milan: perchè tutti i terzini potranno inchinarsi a lui

Il Milan stende il Venezia per 2 reti a 0. Entrambe le segnature siglate nel secondo tempo con il decisivo apporto di Theo Hernandez.

Il primo siglato dopo un'ottima imbeccata da parte di Bennacer , bravo a trovare il francese smarcato sull'esterno. Poi Theo finalizza a modo suo: passaggio di prima perfetto per l'accorrente Brahim Diaz che deve solo appoggiare in porta. Il secondo arriva invece dopo un'ottima giocata di Saelemaekers che si libera di due avversari che scarica a sinistra proprio per l'accorrente Theo. L'ex Real Madrid, rapidissimo, non da scampo all'estremo difensore del Venezia, fulminandolo con un destro sul secondo palo.

Le qualità ci sono tutte: probabilmente c'è da limare due soli aspetti: qualcosa nella testa, che facilmente alle volte gli fa commettere ingenuità o peccati di presunzione e qualcosa in fase difensiva. Poi sì che il nostro Theo Hernandez potrà giocarsela, davvero con pochi, per assumere il titolo di più forte terzino del mondo. La squadra non può fare a meno di Hernandez, il quale tornerà dall’inizio con lo Spezia e sarà titolare anche in Champions, contro l’Atletico, e nella successiva trasferta di Bergamo. “Obiettivo scudetto? Sì, andiamo a combattere per vincere il titolo. Il piazzamento in Champions non basta”, ha dichiarato il francese, che ieri ha segnato il suo sedicesimo gol rossonero in 87 partite. Niente male per un terzino.