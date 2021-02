Romagnoli: questa sera titolare, il futuro e il rinnovo con il Milan

MILANO – Il Milan e rinnovi contrattuali. Sono tante le questione che la dirigenza rossonera sta affrontando o sta per affrontare. Le tre situazioni più importanti, a livello temporale, sono quelle di Hakan Calhanoglu, Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic. Tutti e tre in scadenza quest’estate, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno già iniziato a lavorare per trovare nuovi accordi con i giocatori in questione. C’è però anche la situazione che riguarda Alessio Romagnoli da tenere sotto osservazione. Il capitano del club rossonero infatti ha il contratto in scadenza nell’estate 2022 e a breve dovrebbe iniziare la trattativa con Mino Raiola, anche per il difensore centrale.

Tra presente e futuro

Attualmente il giocatore percepisce 3,5 milioni di euro all’anno. Per ora il Milan sembra essere intenzionato a rivedere verso l’alto l’attuale ingaggio. Come per Gigio Donnarumma, la situazione potrebbe complicarsi. Soprattutto nel caso in cui il suo agente chiedesse un sostanziale aumento di stipendio e questa sembra la strada che l’agente sportivo ha intenzione di prendere. Si è parlato di una richiesta da 7 milioni all’anno, un ingaggio da top player, che andrebbe ad aggiungersi a quelli già in rosa, percepiti da Ibrahimovic e dallo stesso Donnarumma. All’orizzonte quindi potrebbe esserci una nuova ennesima trattativa complicata per il Milan.

Verso la Stella Rossa

Intanto c’è da preparare la gara con la Stella Rossa di Dejan Stankovic, prossimo impegno in europeo per la squadra di Stefano Pioli. Romagnoli sarà sicuramente al centro della difesa, al suo fianco nonostante dovrebbe esserci Fikayo Tomori, dopo l’iniziale panchina con lo Spezia , l’ex Chelasea ha poi rilevato Simon Kjaer. I due andranno a ricomporre la coppia centrale che tanto ha fatto bene delle ultime uscite della squadra rossonera. Pioli quindi non sembra intenzionato a rinunciare al suo capitano, nemmeno in una gara che per forza di cose sarà segnata anche da turnover. Nonostante i problemi sul rinnovo Romagnoli resta assolutamente centrale nel progetto del Milan.