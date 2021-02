Stella Rossa, verso il Milan: Stankovic con i migliori

MILANO – La probabile formazione dei serbi in vista di Stella Rossa-Milan, match valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League ed in programma oggi alle 18:55 allo stadio “Marakana” di Belgrado. La gara sarà diretta dal signor Sidiropoulos, coadiuvato dagli assistenti Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis e dal quarto uomo Ioannis Papadopoulos. Al Var Bastian Dankert, Assistente Var Bibiana Steinhaus.

L’ex interista Dejan Stankovic si prepara alla prestigiosa sfida contro il Milan provando a schierare la migliore formazione possibile. Il tecnico serbo, dunque, dovrebbe proporre la sua squadra con il 4-2-3-1 con Borjan in porta, Gajic sulla corsia destra, Rodic su quella di sinistra e la coppia centrale formata da Erakovic e Degenek. A centrocampo ci dovrebbero essere Sanogo e Kanga mentre in attacco uno fra Falcinelli e Falco sarà supportato dal trio Ben, Ivanic e Gavric.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Gajic, Erakovic, Deegenk, Rodic; Sanogo, Kanga; Falco, Ivanic, Gavric; Pavkov. Allenatore: Stankovic

Le parole di Stankovic

“Conosciamo bene, almeno io conosco bene la storia della Stella Rossa e del Milan, un club di altissimo livello in ogni punto di vista, con 7 Champions. Tutte due sanno cosa significa giocare in Europa. L’anno scorso a fine campionato hanno fatto vedere cose che promettevano un futuro migliore e quest’anno lo stanno dimostrando. Mister Pioli sta facendo un grandissimo lavoro, la squadra lo segue e ci crede, e anche il club e sta dimostrando tutto il suo valore. Io sono arrivato un anno fa e siamo riusciti a cambiare abbastanza, abbiamo inserito tanti giovani, abbiamo vinto il campionato l’anno scorso e quest’anno stiamo facendo un buon campionato, siamo primi con nove punti di vantaggio dalla seconda. Abbiamo portato una mentalità ben precisa, si lavora tanto e i risultati sono quelli che fanno fare la somma. Non abbiamo niente da perdere, abbiamo fatto un bel risultato nel girone e anche il nostro cammino ci rende già contenti. Senza pressione, abbiamo la possibilità di giocare contro una squadra prima/seconda in campionato”.