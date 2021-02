Verso Stella Rossa-Milan, nuova occasione per Tonali?

MILANO – Torna in campo il Milan si Stefano Pioli. Lo farà questa nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro la Stella Rossa di Dejan Stankovic, partita che si giocherà al Marakana di Belgrado. Il tecnico rossonero sta studiando la miglior formazione da schierare in campo, tenendo però bene a mente il derby di Milano, nella prossima giornata di campionato. Turnover quindi per il Diavolo che non può sbagliare le prossime due partite, anche perché la sconfitta co lo Spezia brucia ancora. Chi potrebbe trovare posto dal primo minuto è Sandro Tonali. L’ex Brescia finora non ha brillato ma le prestazioni in questa stagione sono stat in crescita, con qualche passaggio a vuoto nel mezzo.

Con chi si gioca una maglia da titolare

Il numero 8 rossonero però si gioca il posto in mezzo al campo con Meite. Nell’ultimo periodo è stato fermato da un problema all’ileopsoas, proprio nel periodo dove poteva avere maggiore continuità. Si è allenato per trovare la migliore forma fisica e soprattutto per convincere Stefano Pioli, come riporta Tuttosport infatti, il centrocampista scalpita per ritrovare lo spazio perduto e la migliore occasione potrebbe essere proprio contro la squadra serba. Per il momento però è in vantaggio Meite, l’ex Torino dovrebbe fare coppia con Bennacer, anche l’algerino è alle prese con una condizione fisica non brillante e in vista del derby dovrebbe mettere minuti nelle gambe.

Le altre scelte di Pioli

Turnover non solo a centrocampo. Anche Theo Hernandez dovrebbe riposare, o almeno Pioli non ha ancora deciso che far giocare a sinistra tra l’ex Real Madrid e Diogo Dalot. A destra dovrebbe trovare spazio Kalulu, mentre al centro della difesa dovrebbe esserci Tomori, dopo l’iniziale panchina contro lo Spezia. Dubbi anche in attacco, Rebic sembra l’unico sicuro del posto sulla fascia mancina. La partita tra stella rossa e Milan si avvicina e Pioli a breve prenderà la sue decisioni.