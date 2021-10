Rinnovo Pioli, il Milan non ha dubbi: “Proseguire insieme il percorso”

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul rinnovo di Stefano Pioli con il Milan. Ecco le ultime notizie sul tecnico rossonero

Stefano Pioli è in scadenza contrattuale ma i dialoghi con la società sono già iniziati per un nuovo accordo. L'allenatore fin dal suo arrivo ha fatto un grandissimo lavoro, sembrava dovesse esserci Ralf Rangnick nel futuro del Diavolo. Ma il tedesco alla fine è rimasta una suggestione. Pioli, invece, una solida realtà che ha portato i rossoneri in Champions League. A giugno 2022 l'accordo fra le parti arriverà a scadenza. Va detto che i rapporti tra le parti sono ottimi tanto che il Milan ha deciso di accelerare le manovre per il nuovo accordo e nelle prossime settimane andranno in scena nuovi contatti tra le parti, lo avevamo già riportato. Va puntualizzato però che nel contratto di Pioli esiste un’opzione di rinnovo che il club può esercitare unilateralmente per prolungare l’accordo fino a giugno 2023.