Milan, buone notizie Bakayoko: il francese si allena con il gruppo

E' tornato ad allenarsi questa mattina il Milan, in vista della prossima gara di Champions League, Pioli ha recuperato Bakayoko

Redazione Il Milanista

Pochissimi minuti in campo, al suo ritorno a San Siro da giocatore del Milan. Tiemoue Bakayoko ha dovuto sventolare subito bandiera bianca contro la Lazio alla terza giornata di campionato. Uno stop lungo quello del mediano, ma la sosta potrebbe riportarlo in gruppo. Una dozzina di minuti contro la squadra di Maurizio Sarri, giusto il tempo di rimediare un cartellino giallo, per un brutto fallo ai danni di Francesco Acerbi (e forse l'ammonizione è una sanzione anche troppo leggera, vista la dinamica dell'intervento). Stefano Pioli ha fatto a meno di lui, di Bakayoko in questo inizio di stagione e non era ovviamente nei piani del tecnico l'assenza dell'ex Chelsea.

Recuperato Tiemoue Bakayoko

Può sorridere adesso Stefano Pioli,dopo la vittoria interna contro l'Hellas Verona, il mediano francese infatti si è allenato regolarmente con il resto del gruppo rossonero a Milanello, come testimoniano le foto caricate sul profilo social ufficiale del club rossonero. Un recupero importante, dopo quello di Krunic, sceso in campo ieri con i gialloblù. Un recupero che permetterà più rotazioni in mezzo al campo. E aumenta la lunghezza della rosa di Pioli in questo periodo, caratterizzato dagli infortuni.

Il Report da Milanello della seduta odierna

Tratto dal sito ufficiale del Milan

Lavoro senza sosta per i rossoneri, che si sono ritrovati a Milanello questa mattina per iniziare a preparare il prossimo match di Champions League che li vedrà impegnati contro il Porto martedì 19 ottobre. In palestra per il classico lavoro defaticante gli undici partenti di ieri sera, in campo invece gli altri componenti della rosa. Dopo aver svolto l'attivazione muscolare in palestra, riscaldamento sul campo con alcuni esercizi atletici eseguiti tra ostacoli e coni poi torelli prima di iniziare una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.