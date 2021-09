Ribery: ‘L’età? Guardate cosa sta facendo Ibrahimovic al Milan’

Continuerà a giocare in Italia Ribery, nuovo calciatore della Salernitana. E il francese parla di Ibra e il Milan durante la presentazione

Continuerà a giocare in Serie A Franck Ribery. La sua è stata un'estate particolare, da svincolato ma sempre al centro delle voci e delle indiscrezioni di mercato. Accostato diverse squadre italiane, dalla Lazio, alla Sampdoria, fino ad arrivare all'Hellas Verona. alla fine però è stata la Salernitana ad aver messo sotto contratto l'ex Bayern Monaco. Accordo di un anno, più opzione, che supera il milione e mezzo di euro a stagione e alla presentazione del francese allo stadio Arechi c'erano 13mila persone, tutte per lui, tutte ad osannare quello che può essere tranquillamente definito come un grande colpo di mercato per la società campana, se non il più grande di tutta la storia calcistica della Salernitana.

Le parole di Ribery

Ha spiegato i motivi che lo hanno portato a scegliere Salerno, durante la conferenza stampa di presentazione. Anche se Ribery non ha mai nascosto la sua voglia di continuare a giocare a calcio, in Italia, dopo l'avventura in viola con la Fiorentina: "Io vivo per il calcio, per una passione, se vivessi per i soldi non starei qui. La mia famiglia è importante ed a loro ho spiegato ogni cosa. Fisicamente sto ancora bene ed ho tanto da dimostrare. Ho passione dentro e mi diverto ancora".

Il paragone con Ibrahimovic e il Milan

C'è ancora tanto da dare, nonostante un'incredibile carriera. Il ritiro può attendere, nonostante l'età. E proprio la componente legata alla carta d'identità è stato uno dei temi discussi dal giocare, che ha fatto il paragone con Ibrahimovic e il Milan: "Avete visto tutti con sta facendo Ibrahimovic al Milan, ma anche quagliarella alla Sampdoria. Per me l'età non conta adesso, ma quando finirà la benzina sarò il primo a farmi da parte. Sono contento per l’entusiasmo della gente, i tifosi mi hanno fatto sentire come a casa. Io come Maradona? La sua è stata una carriera incredibile, io ho vinto tanto è vero ma non va dimenticato cosa ha fatto lui".