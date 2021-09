Castillejo non è convinto, lascia il Milan solo a gennaio?

Non andrà al Cska di Mosca Samu Castillejo, il Milan e i russi non hanno trovato l'accordo e inoltre il calciatore non era poi così convinto

Redazione Il Milanista

Samu Castillejo e il Milan sembravano essere ai titoli di cosa. L'esterno spagnolo è stato messo sul mercato nell'ultima sessione estiva di mercato. Non è un titolare per Stefano Pioli, ha perso il posto a discapito di Alexis Saelemaekers. Ci aveva pensato il Getafe, pronto al secondo colpo 'italiano' dopo l'arrivo di Jankto dalla Sampdoria, ma non è arrivata l'offerta da parte del club iberico. Così come si era parlato dello Spezia e delle voci che arrivavano dalla Bundesliga. Alla fine però il calciatore è rimasto a Milanello, da esubero perché nel suo ruolo è arrivato anche Junior Messias dal Crotone. Senza dimenticare l'opzione Florenzi che potrebbe giocare da esterno destro offensivo contro la Lazio.

La trattativa con il Cska

Una situazione particolare anche perché lo spagnolo non fa parte della lista UEFA del Milan. Tagliato da Stefano Pioli che a questo punto ha altri piani. Castillejo poteva partire subito, in Russia il Cska Mosca era interessato al calciatore, un prestito con diritto di riscatto intorno agli 8-10 milioni di euro, questo è quello a cui puntavano Maldini e Massara. I dirigenti rossoneri infatti non volevano concedere sconti ai russi, soprattutto dopo il lungo tira e molla per Nikola Vlasic e il conseguente nulla di fatto visti i 30 milioni di euro chiesti per il trequartista croato.

Tutto rimandato a gennaio?

Una trattativa che però non è decollata. Il Milan ha chiesto un milione di euro per il prestito e l'intesa con il Cska non è mai arrivata. Ci sarebbe stato però anche un altro problema da risolvere, secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, l'esterno spagnolo non era poi così convinto di andare a giocare in Russia. Un nulla di fatto quindi, per diversi motivi non solo economici, e l'ex Villarreal resterà a Milanello almeno fino a gennaio, quando si cercherà una nuova sistemazione che possa accontentare tutti.