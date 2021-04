Ramaccioni su Sacchi: “Il suo Milan era meraviglioso”

Silvano Ramaccioni, ex Team Manager del Milan, parla di Arrigo Sacchi.

IMPRESE IRRIPETIBILI - "Ciò che abbiamo fatto con Arrigo è irripetibile. Il calcio italiano era nato sulle paure delle gare esterne. Spesso c'era un certo timore quando si andava a giocare fuori casa, invece con Sacchi giocare in trasferta era come farlo in casa, perché la squadra approcciava tutte le partite nella stessa maniera, con la medesima mentalità. Emilio Butragueño disse di non aver mai visto una squadra avere in mano il pallino del gioco a Madrid, sul campo del Real. Il Milan non aspettava l'avversario per ripartire in contropiede, ma voleva dominare il match esprimendo un calcio propositivo e coraggioso. Arrigo ha creato una squadra che era sempre meravigliosa da vedere. Ricordo, ad esempio, un'amichevole che andammo a giocare a Manchester: vincemmo 3-2 e il giorno seguente i giornali inglesi ci definirono 'i professori italiani'. Fu una partita bellissima".