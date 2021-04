Milan, Ilicic in rossonero? Arriva la smentita da Bergamo

Josip Ilicic incanta la Serie A e attira le attenzioni di altre squadre, c'è anche il Milan? Arriva un'importante smentita

MILANO - Josip ilicic ha preso in mano l' Atalanta . Una grande stagione la sua, dopo un brutto periodo, a causa di problemi personali, che è definitivamente alle spalle. Grandi partite e grande giocate e tutto questo sembra aver attirato altre squadre, pronte a mettere le sullo sloveno. E tra i tanti nomi accostati al Milan nell'ultimo periodo c'è anche lui, Josip Ilicic . Nonostante i suoi 33 anni è uno dei protagonisti della stagione dell'Atalanta di Gasperini , sia in campionato, che in Champions League. Nonostante la partenza del Papu Gomez a gennaio. Voci sul suo futuro alimentate anche da qualche incomprensione con il tecnico e c'è già chi pensava di assistere a un 'Papu bis', con l'argentino che a gennaio si è trasferito nella Liga, a Siviglia.

Secondo Eurosport quella dell’ex Palermo e Fiorentina, potrebbe diventare un’occasione interessante per i rossoneri di Stefano Pioli. Va detto che la strategia della società meneghina sul mercato, non è cambiata. La carta d'identità non gioca a favore dello sloveno, però un'occasione potrebbe essere presa in considerazione dal Diavolo, sempre la stessa fonte riporta che qualche timido segnale tra le parti ci sarebbe stato, senza dimenticare la questione legata al rinnovo contrattuale di Calhanoglu, attualmente in ferma.