Verso Roma-Milan, ecco come arrivano alla gara le squadre di Pioli e Mou

Poche ore al posticipo di questa nuova domenica di Serie A, Roma-Milan. Ecco come arrivano alla partita le due squadre

Tre partite e poi si fermerà ancora una volta il campionato, che lascerà spazio ancora una volta alle nazionali. Tre gare complicatissime per il Milan di Stefano Pioli, che questa sera affronterà una diretta concorrente per un posto in Champions League: la Roma di Mourinho. Poi ci sarà il Porto a San Siro, altra partita delicatissima con i rossoneri che hanno un solo risultato a disposizione per pensare al superamento del turno. Poi il derby, tra una settimana, non una partita qualsiasi. Ma come ama ripetere Stefano Pioli, si pensa una partita all volta e questa sera il Diavolo sarà di scena all'Olimpico, contro una Roma, che in casa in stagione è tuttora imbattuta. Ecco come arrivano le due squadre alla partita.