Pioli a MilanTv: “Complimenti ai miei, fatto quello che avevamo preparato”

Ha parlato ai microfoni di MilanTv Stefano Pioli. Il tecnico rossonero ha commentato la gara contro l'Atalanta, vinta 3-2

Un'altra grande prova del Milan, come in Champions League, ma a differenza della gara contro l'AtleticoMadrid questa volta i rossoneri raccolgono quanto seminato. Stefano Pioli e i suoi ragazzi strappano i tre punti all'Atalanta di Gasperini, grazie ad una grandissima prestazione. Il tecnico a fine partita si presenta davanti ai microfoni di Milan Tv per commentare la gara di questa sera: "Questa era una partita complicata, lo sapevamo. E' bello quando la prepari in un certo modo e la gara va in quella direzione. Vanno fatti i complimenti ai miei ragazzi, questa era la settima partita in 20 giorni. Una vittoria pesante contro un avversario molto forte. Abbiamo giocato benissimo contro un avversario di livello, è un sintomo di crescita. Non avevamo mai giocato così bene contro l’Atalanta".