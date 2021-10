Juric e la sconfitta con il Milan, ecco che cosa ha detto

L'allenatore del Torino ha analizzato la sconfitta con il Milan, arrivata grazie alla rete di Giroud. Ecco che cosa ha detto il tecnico

Ha analizzato la partita del suo Torino, ma Ivan Juric è soddisfatto della prova dei suoi a San Siro, contro il Milan, nonostante la sconfitta. un 1-0 che fa male, ma non brucia, perché la prova offerta dai granata soddisfa il tecnico croato, che ai microfoni di Dazn nel post partita ha detto: "Abbiamo fatto una grandissima partita, se escludiamo l'occasione del goal, il Milan non ha mai tirato nella nostra porta. Sono soddisfatto del gioco, ma oggi non è girata come avremmo voluto. I ragazzi hanno dato tutto ed è stata la nostra miglior partita fatta finora, abbiamo dato tutto in campo. Purtroppo il risultato dice 1-0, sinceramente spero sia l'ultima volta in cui non riusciamo a raccogliere quanto di buono costruito in partita".