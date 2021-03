Oddo: “Il Milan sta bene, ma all’Udinese non manca la qualità”

MILANO – Alle ore 20.45 il signor Davide Massa, arbitro della sezione di Imperia, fischierà il calcio d’inizio di Milan-Udinese, gara in programma a San Siro e valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Entrambe le squadre vengono da un successo: la compagine meneghina ha battuto la Roma domenica scorsa all’Olimpico, mentre gli uomini di Gotti hanno avuto la meglio sulla Fiorentina. Gli obiettivi, invece, sono opposti. Il Milan si sta giocando il ritorno in Champions League e continua a coltivare il sogno Scudetto, mentre l’Udinese si sta avvicinando sensibilmente alla salvezza. In un’intervista concessa al Messaggero Veneto ne ha parlato Massimo Oddo, doppio ex della sfida: “Il Milan sta bene, al di là dell’ultimo periodo non particolarmente brillante, e con la Roma l’ha dimostrato. Vedo una squadra molto carica e motivata. Sulla carta partono favoriti i rossoneri, ma l’Udinese è nelle condizioni di giocare questa partita con tranquillità”.

SULL’UDINESE – “E’ una squadra insidiosa, non solo perché è forte fisicamente, ma anche perché dispone di giocatori molto validi sul piano tecnico. Nell’organico bianconero ci sono elementi di grande qualità. Per quelle che sono le sue potenzialità, l’Udinese sta facendo un percorso normale. Se avesse avuto a disposizione tutti gli effettivi, a quest’ora sarebbe più in alto in classifica. La squadra può ambire a una posizione di classifica migliore, però non bisogna neppure abbassare la guardia. Come sempre è una questione di equilibri. Ad esempio, secondo me la rosa dell’Udinese è superiore a quella del Verona, ma la compagine scaligera ha trovato dei meccanismi perfetti e sta andando al di là delle aspettative”.

SU DEULOFEU – “E’ un calciatore con un potenziale da grandissimo club. Se sta bene è assolutamente in grado di spostare gli equilibri. Ma ci sono anche altri giocatori di qualità nella squadra di Gotti, come Pereyra e De Paul”.