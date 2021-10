Verso Roma-Milan, tutte le curiosità sul match dell’Olimpico

Sta per tonrare in campo il Milan di Stefano Pioli, contro la Roma di Mourinho, ecco tutte le curiosità sulla partita

Redazione Il Milanista

Si avvicina la trasferta di Roma per il Milan di Stefano Pioli, che affronterà la squadra di José Mourinho, nel nuovo turno di campionato. Altro scontro diretto per i rossoneri che vogliono continuare a combattere per la testa della classifica.

Ecco tutte le curiosità sulla partita

Tratto dal sito ufficiale rossonero.

La Roma è la squadra che il Milan ha battuto più volte in Serie A: in 172 confronti tra le due squadre sono stati 76 i successi rossoneri, contro le 45 vittorie giallorosse (51 pareggi a completare).

L'1-1, finale di 23 incontri, è il punteggio più frequente tra Roma e Milan in Serie A; il più recente è stato nel febbraio 2019. Sono 86 i confronti tra Roma e Milan in casa dei giallorossi in Serie A: 26 successi interni, 31 pareggi e 29 vittorie esterne. Sia il Milan che il Napoli hanno vinto nove delle prime 10 gare stagionali in questo campionato. Solo in quattro occasioni una squadra ha ottenuto 10 successi nelle prime 11 in tutta la storia della Serie A: la Juventus nel 2005/06, la Roma nel 2013/14, il Napoli nel 2017/18 e la Juventus nel 2018/19.

Il Milan può diventare la terza squadra nella storia della Serie A a ottenere un bottino di 15 successi in trasferta in un singolo anno solare, dopo il Napoli nel 2017 (18) e la Juventus nel 2018 (15).

Il Milan ha segnato 11 gol nel primo tempo in questo campionato. Nessuna squadra ha fatto meglio, inoltre le reti sono arrivate con 11 giocatori diversi in questo campionato, solamente l'Inter conta più marcatori (12). In questo campionato nessuna squadra ha segnato più gol del Milan da fuori area (quattro). Zlatan Ibrahimović potrebbe segnare il suo 400º gol nei campionati nazionali in cui ha giocato. Il primo risale al 30 ottobre 1999, quando il 15% dei giocatori con almeno una presenza in questa Serie A non era ancora nato (74 su 489). La prossima sarà anche la 150ª rete di Ibrahimović in Serie A, solo sei calciatori stranieri hanno fin qui tagliato questo traguardo nel torneo: Gunnar Nordahl, Kurt Roland Hamrin, Gabriel Batistuta, Luis Vinicio, Stefano Nyers e Hernán Crespo.