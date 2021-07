Non tramonta Ilicic per il Milan, ma gli ostacoli sono sempre gli stessi

Il nome dello sloveno è sempre in orbita Milan, ma sono stati fatti passi avanti con l'Atalanta. Ecco perché

Redazione Il Milanista

Il Milan ha messo gli occhi su Josip Ilicic dell'Atalanta, questa non è una novità. Così come non è un segreto la posizione della società bergamasca e del suo allenatore Gian Piero Gasperini. Lo sloveno non è considerato più indispensabile, sia per questioni di età, sia perché Pessina (che piace sempre al Diavolo) e Malinovskyi hanno dato una grande contributo in questa stagione. La cessione quindi per Ilicic è all'orizzonte? Sì, ma a determinate condizione. Il presidente Percassi lascerà andare il calciatore solo davanti a un indennizzo. Come accaduto per il Papu Gomez, che a gennaio è andato a Siviglia.

I dubbi del Milan e le pretese dell'Atalanta

La società bergamasca, infatti, valuta il suo calciatore tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Troppi per Maldini e Massara che non hanno intenzione di spendere una cifra simile per un 33enne, anche se attualmente hanno un buco in rosa, proprio nel ruolo dove gioca l'ex Palermo. Un differenze di vedute che ha rallentato la possibile operazione di mercato, con la dirigenza rossonera che ha virato su altre alternative. Come Nikola Vlasic o Hakim Ziyech. Certo la carta d'identità non gioca a favore di Ilicic e di conseguenza anche la sua valutazione, alta per un trentatreenne. E proprio questi sono i dubbi maggiori del Diavolo, che potrebbe decidere di investire quella somma su altri calciatori o per altri ruoli. Probabilmente lo sloveno è un'alternativa, che potrebbe diventare di prepotente attualità se dovessero sfumare altri obiettivi.

Concorrenza Lazio

Il Milan riflette, ma la posizione dei rossoneri è distante da quella dell'Atalanta. E va registrata anche la concorrenza della Lazio. Anche in questo caso però i biancocelesti non garantirebbero una grande offerta al calciatore, così come alla Dea. Due milioni e mezzo all'anno questa dovrebbe essere l'offerta massima di Claudio Lotito. Inoltre c'è da registrare anche una questione tattica. Con l'arrivo di Sarri in biancoceleste si dovrebbe passare dal 3-5-2 al 4-3-3 e Ilicic difficilmente troverebbe spazio con questo modulo. Discorso completamente diverso se il tecnico dovesse optare per il 4-3-1-2. In ogni caso il Milan dovrà fare i conti anche con la compagine capitolina, se decidesse di affondare il colpo.