Milanello, il report odierno

MILANO – Il Milan ha ritrovato il sorriso grazie alla vittoria ottenuta ieri al Bentegodi di Verona, ma non c’è un attimo di tregua per la squadra rossonera. Fra tre giorni si torna in campo, per una prestigiosissima sfida europea contro il Manchester United. Come riferisce il sito ufficiale del club meneghino, la squadra si è ritrovata questa mattina nel centro sportivo di Milanello, agli ordini di mister Stefano Pioli e sotto gli occhi di Paolo Maldini e Frederic Massara. Lavoro defaticante in palestra per i calciatori che ieri hanno giocato, mentre tutti gli altri si sono allenati sul campo, iniziando con delle esercitazioni tecniche, per poi passare al lavoro aerobico. Alcune esercitazioni incentrate sul possesso palla hanno preceduto la partitella a campo ridotto, con la quale si è chiusa la sessione. Anche per domani è previsto un allenamento al mattino.

Ai microfoni di Sky Sport, Peppe Di Stefano ha fatto il punto della situazione proprio da Milanello: “Ieri la squadra rossonera ha fatto un’impresa a Verona, considerando tutte le assenze. Non ci aspettavamo un Milan così bello e vivo. Al Bentegodi hanno perso in tanti, invece il Milan ha vinto dominando la partita, senza mai correre grandi pericoli. Inoltre ha vinto senza un leader in campo, ma con due gol bellissimi di Rade Krunic e Diogo Dalot, che hanno dimostrato di poter essere due risorse in più per Pioli. Adesso la testa è ovviamente rivolta alla gara di giovedì. Il Milan guarda all’impegno col Manchester United con grande rispetto, ma anche con tanta voglia di stupire”.

SUGLI INFORTUNATI – “Sandro Tonali è ormai pienamente recuperato. Theo Hernandez e Ante Rebic hanno lavorato a parte ed entrambi hanno l’obiettivo di rientrare per giovedì. Ismael Bennacer e Ibrahimovic hanno svolto terapie, mentre Mario Mandzukic ha ricominciato a correre”.