Milanello, il report odierno

MILANO – Archiviata la brutta sconfitta contro lo Spezia, il Milan si prepara a tornare in campo per riprendere il suo cammino in Europa League. Giovedì ci sarà infatti l’andata dei sedicesimi di finale, con una trasferta piuttosto ostica in casa della Stella Rossa di Belgrado. Questa mattina la squadra rossonera si è ritrovata nel centro sportivo di Milanello agli ordini di mister Pioli e sotto gli occhi di Maldini e Massara. Come riporta il sito ufficiale del club, la sessione è iniziata in palestra con la consueta attivazione muscolare, per poi proseguire sul campo rialzato alle spalle degli spogliatoi tramite degli esercizi svolti con gli ostacoli bassi. Spazio poi ad alcuni torelli a tema, che hanno preceduto la fase tattica. L’allenamento si è concluso con una partitella a campo ridotto. Domani verrà svolta la rifinitura, dopodiché la squadra partirà alla volta della capitale serba. Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa, assieme a Rade Krunic, alle ore 10:30.

LE PROBABILI SCELTE DI PIOLI – Si prospetta un ampio turnover in casa rossonera per la gara di giovedì. Zlatan Ibrahimovic potrebbe esser tenuto a riposo, a beneficio di Mario Mandzukic. Verosimilmente riposeranno anche Franck Kessié, Theo Hernandez e Simon Kjaer. In mezzo al campo tornerà Sandro Tonali, per far coppia con uno fra Ismael Bennacer e Soualiho Meité. Sulla trequarti dovrebbe esser confermato Calhanoglu, con Castillejo e Rafael Leao ai suoi lati. In difesa spazio a Tomori, che verrà affiancato da capitan Romagnoli. Nel ruolo di terzino destro tornerà Davide Calabria, assente sabato scorso in campionato per squalifica. Sulla corsia opposta Diogo Dalot. Di seguito, le probabili formazioni.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Gajic, Pankov, Milunovic, Rodic; Sanogo, Petrovic; El Fardou, Ivanic, Gavric; Pavkov. Allenatore: Dejan Stankovic.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Diogo Dalot; Bennacer, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Rafael Leao; Mandzukic. Allenatore: Stefano Pioli.