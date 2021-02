Europa League, la designazione arbitrale per Stella Rossa-Milan

MILANO – Sabato scorso il Milan è caduto sotto i colpi dello Spezia nella ventiduesima giornata di Serie A, tornando a perdere una partita in trasferta dopo oltre un anno. Una sconfitta che ha fatto scivolare la compagine meneghina al secondo posto in classifica, ad un punto di distanza dai cugini nerazzurri che saranno i prossimi avversari in campionato della banda Pioli, nella stracittadina che andrà in scena domenica pomeriggio a San Siro. Prima, però, bisognerà affrontare la sfida di Europa League, valida per l’andata dei sedicesimi di finale, contro la Stella Rossa allenata da Dejan Stankovic. La partita, in programma tra due giorni allo stadio Marakàna di Belgrado, sarà diretta dal signor Tasos Sidiropoulos, arbitro greco che verrà coadiuvato da Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis. Il quarto uomo sarà Ioannis Papadopoulos, mentre del VAR se ne occuperà il tedesco Bastian Dankert. Di seguito, la designazione completa.

ARBITRO: Tasos Sidiropoulos (GRE)

ASSISTENTI: Polychronis Kostaras (GRE) – Lazaros Dimitriadis (GRE)

VAR: Bastian Dankert (GER)

AVAR: Bibiana Steinhaus (GER)

QUARTO UOMO: Ioannis Papadopoulos (GRE)

LE PAROLE DI STANKOVIC – Con alcune dichiarazioni riportate dal quotidiano Tuttosport, il tecnico serbo Dejan Stankovic ha parlato di questa sfida: “Il Milan è un avversario molto forte, è stato al primo posto in campionato fino a qualche giorno fa. Conosciamo tutti la sua storia, compreso quello che ha rappresentato e rappresenta tuttora nelle competizioni europee. Negli ultimi anni ha attraversato un periodo di difficoltà, ma l’impressione è che in questa stagione il Milan abbia ritrovato equilibrio e tanto entusiasmo”.

SU STEFANO PIOLI – “E’ un grande allenatore. Sarà bello affrontare la sua squadra. Purtroppo non potranno esser presenti i nostri tifosi, questo è il mio grande rammarico. E’ un vero peccato che il Marakàna non possa esser pieno per una grande partita come questa”.