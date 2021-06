Milan, Ziyech: l’unica possibilità per il trequartista è il prestito

Piace Hakim Ziyech al Milan, è lui il preferito per sostituire Calhanoglu. Difficile l'acquisto i rossoneri ci provano per il prestito

Redazione Il Milanista

Correre ai ripari. Il Milan dopo aver smaltito l'addio di Hakan Calhanoglu, il club meneghino si è gettato sul mercato per cercare il suo sostituto, il giocatore che dovrà raccogliere il testimone e magari fare meglio. Perché rimpianti o meno, rinnovo o no, il turco non ha disputato una grande seconda parte di stagione in rossonero. Sopratutto in confronto alla prima metà, dove era stato uno dei migliori giocatori della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Adesso però il Diavolo è concentrato nella ricerca del profilo giusto, un nuovo numero 10, che possa dare ai tifosi anche modo di festeggiare, dopo la 'beffa Inter'.

Londra-Milano: pista di mercato sempre calda

Maldini e Massara in queste settimane di attesa, dove Calhanoglu doveva dare una risposta alla proposta del Milan, si sono portati avanti con il lavoro. E sulla strada tra Londra e Milano potrebbe essere messa in pedi una nuova trattativa. Un asse molto caldo a dire il vero, perché il club meneghino ha riscattato a titolo definitivo Fikayo Tomori dal Chelsea, dopo un ottima mezza stagione in Italia. Prima il prestito, con diritto di riscatto, poi l'operazione per portare il giocatore definitivamente a Milanello. Le operazioni tra Blues e rossoneri però non sono finite, perché c'è sempre la questione Olivier Giroud. Il Diavolo ha fatto la sua offerta al francese e ora ci si aspetta che i londinesi lo liberino a parametro zero. Il rinnovo è arrivato automaticamente ma per paura che altre squadre di Premier potessero mettere le mani sopra all'ex Arsenal.

Ziyech solo in prestito

In attesa di una risposta per Giroud il Milan sta pensando anche a Hakim Ziyech, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Il trequartista ha giocato pochissimo dall'arrivo di Tuchel in panchina, anche perché il tecnico tedesco preferisce il 3-4-3 al modulo con un fantasista dietro le punte. Dal canto suo il giocatore vuole giocare titolare, ma il Chelsea visti i 40 milioni di euro spesi per portarlo a Londra non accetterà offerte al ribasso. L'unica strada percorribile è quella del prestito con diritto di riscatto, ma il Milan non ha fretta.