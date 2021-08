Il Milan spinge per Ziyech, ma la trattativa con il Chelsea è complicata

Resta sempre nel mirino della dirigenza rossonera il fantasista marocchino del Chelsea, ma l'operazione continua ad essere difficile.

Redazione Il Milanista

Procede spedito il mercato del Milan, con la prima giornata di campionato che è ormai sempre più vicina. In vista della sfida contro la Sampdoria che aprirà il nuovo campionato rossonero, la dirigenza del Diavolo sta continuando a lavorare senza sosta sul mercato per completare la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli. Continuano i colloqui con il Manchester United per portare nuovamente a Milano Diogo Dalot, che ha anche siglato una rete nell'amihevole vinta 4-0 dai Red Devils contro l'Everton. Gli inglesi non aprono al prestito richiesto dal Milan, a meno che non si tratti di un prestito oneroso da almeno 5 milioni di euro. Mirino puntato anche sulla trequarti campo, dove sono numerosi i profili seguiti da Maldini e Massara. Vlasic resta il preferito ma è molto difficile, per Ilicic è tempo di riflessioni, solo nei prossimi giorni si potrà arrivare ad una scelta definitiva. Nel frammpo continua ad essere monitorato anche Hakym Ziyech del Chelsea, per cui però la trattativa è molto complicata in virtù dei costi eccessivi dell'operazione.

Ziyech nel mirino

Negli studi di Sky Sport hanno parlato del mercato del Milan sia Gianluca Di Marzio che Emanuele Baiocchini. Queste le parole di Di Marzio: "Il Milan attenderà le ultime fasi del mercato per ottenere le condizioni più favorevoli, forti della volontà del giocatore di vestire rossonero. Nel frattempo, occhi aperti sul mercato estero in cerca di occasioni, soprattutto per quanto riguarda profili più giovani come Ziyech. È possibile solo in caso di apertura al prestito da parte del Chelsea".

Le parole di Baiocchini: "Il discorso è sempre lo stesso: se il Chelsea, che in questo momento ha tanti giocatori in esubero perché sta facendo un ottimo mercato in entrata, apre all’ipotesi del prestito allora si può fare. Stiamo parlando di Ziyech, che è stato pagato parecchi milioni un paio d’anni fa e quindi credo che altrimenti sia davvero complicato. Tra l’altro ha fatto un grande precampionato, non credo che abbiano tutta questa voglia di darlo in prestito".