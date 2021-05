Milan, Vlahovic: “Non penso al futuro, ma potrei restare in Serie A’

Parla ai media serbi Dusan Valhovic, la punta della Fiorentina è un vero e proprio uomo mercato ed è stato accostato anche al Milan

Redazione Il Milanista

MILANO - Sempre al centro delle indiscrezioni di mercato Dusan Vlahovic. L'attaccante della Fiorentina è stato uno dei protagonisti dell'ultima Serie A, grazie ai 21 goal messi a segno fin qui. Stagione da urlo, che ha scacciato anche i dubbi e le critiche che in passato lo avevano accompagnato. C'erano tante aspettative sul ragazzo, che ha finalmente iniziato a far vedere di cosa è capace. Uomo mercato perché piace a tanti, in Italia e non. Accostato anche al Milan, dato che Maldini e Massara sono alla ricerca di una punta in vista della prossima stagione.

Vlahovic e le intenzioni della Fiorentina

Una punta in grado di dare il cambio a Zlatan Ibrahimovic e non far sentire la mancanza dello svedese in campo. Una punta affidabile e i numeri di Vlahovic lo hanno portato in cima alla lista dei desideri della dirigenza rossonera. L'attaccante serbo della società viola però viene valutato tantissimo: 60 milioni di euro, nonostante il contratto on scadenza nel 2023. Rocco Commisso vuole tenerlo e vuole accontentarlo, ma quello che non convince è la clausola rescissoria da oltre 60 milioni e il ragazzo, e il suo entourage, prendono tempo. Intanto però Vlahovic è stato intervistato dal portale serbo Meridian Sport. C'è anche il futuro tra i suoi discorsi, ecco che cosa ha detto

Le parole di Vlahovic

"Sarò onesto, mi dispiace che finisca ora il campionato. Non credo che nessuno si aspettasse quello che ho fatto finora. Mi dispiace solo la Fiorentina ha lottato soltanto per la salvezza così a lungo, non siamo riusciti a raggiungere posizioni di classifica diverse. Volevamo giocare per obiettivi più alti, io per primo. Mihajlovic? Lui è una leggenda del calcio serbo e italiano. Se mi chiamasse? Certo sarebbe difficile rifiutare uno come lui, ma al momento penso solo alla Fiorentina. Futuro? Non ci penso adesso, non so dire cosa succederà- Cambiare campionato? Non lo so, forse rimarrò tutta la mia carriera in Serie A".