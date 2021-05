Calhanoglu, super offerta dal Qatar: gli ultimi aggiornamenti e l’alternativa

Le ultime novità sul possibile futuro del trequartista turco in forza al Milan, Hakan Calhanoglu, in scadenza coi rossoneri.

MILANO - Il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe essere lontano da Milano. Il contratto del calciatore turco scadrà fra poco più di un mese: il 30 giugno 2021 e un accordo per un eventuale rinnovo non è stato ancora raggiunto. L'offerta rossonera è di 4 milioni più bonus rispetto ai 2.5 guadagnati attualmente , quindi una proposta che raddoppierebbe quasi l'attuale ingaggio del turco. Dietro al temporeggiare del turco vi è l'offerta faraonica della società qatariota e alcune proposte da altre società europee.

GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI DI BAIOCCHINI - Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Manuele Baiocchini ha riportato le ultime novità sul futuro di Calhanoglu. Questo il suo intervento: "Abbiamo questa notizia e l'abbiamo verificata nel corso del tempo, soprattutto la sua fattibilità. Calhanoglu ha un'offerta dall'Al Duhail, un'offerta faraonica di 8 milioni di euro alla firma e di 8 milioni di euro per tre anni per un totale di 32 milioni di euro. Calhanoglu ci sta pensando, è consapevole che un'offerta dal calcio di quelle zone non è il massimo ma ci sta pensando. La prossima settimana l'agente incontrerà i dirigenti della squadra qatariota e capirà gli sviluppi."