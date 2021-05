Calciomercato Milan – Nuovo numero 10: circola un nome da urlo

Dopo l'ultimo atto del campionato, che vedrà il Milan tentare l'assalto alla Champions contro l'Atalanta, la dirigenza rossonera si siederà al tavolo per pianificare il futuro del club. Futuro che non è stato ancora delineato in maniera definitiva per alcuni gioielli della rosa. Donnarumma e Calhanoglu in particolare. Entrambi i calciatori potranno accasarsi altrove a parametro zero a giugno. Per il turco sarebbe arrivata un'offerta difficilmente rifiutabile. L'Al-Duhail avrebbe messo sul piatto un totale di 32 milioni di euro. Triennale da 8 milioni più un bonus della stessa cifra alla firma. I tifosi non vorrebbero perdere uno dei migliori profili della squadra, ma il possibile sostituto di Calha esalterebbe anche i supporter più tiepidi<<<