Milan, vittoria convincete al Bentegodi: i numeri della gara con il Verona

MILANO – Vince il Milan al Bentegodi, contro l’Hellas Verona. Vincono i rossoneri grazie alle reti di Rade Krunic su calcio di punizione e Diogo Dalot dopo un’azione bellissima del portoghese, con la palla che s’insacca all’incrocio dei pali. Entrambi alla prima rete con la maglia rossonera. Il Diavolo consolida il secondo posto in classifica con questa nuova vittoria in campionato, nonostante le tante assenze per infortunio. Ecco tutti i numeri della partita tra la squadra di Stefano Pioli e quella di Ivan Juric.

Tratto dal sito ufficiale del Milan

1- Il Milan ha vinto undici delle prime tredici trasferte stagionali in Serie A per la prima volta nella sua storia (1N, 1P). In generale è la quarta squadra a riuscirci dopo l’Inter nel 2006/07, la Juventus nel 2017/18 e nel 2018/19 e il Napoli nel 2017/18.

2- I rossoneri hanno segnato una rete su punizione diretta in due delle ultime tre sfide di Serie A contro il Verona (in precedenza Çalhanoğlu nel febbraio 2020).

3- Per la prima volta in Serie A il Milan ha tenuto la porta inviolata in due trasferte di fila contro il Verona.

4- Il Milan è la quarta squadra a tagliare il traguardo dei 100 punti a partire dallo 01/01/2020 nei cinque maggiori campionati europei dopo Manchester City, Bayern Monaco e Real Madrid.

5- Con Rade Krunić e Diogo Dalot salgono a quindici i marcatori differenti del Milan in questa Serie A, solo l’Atalanta ne conta di più (sedici).

6- Con Diogo Dalot salgono a sei i giocatori rossoneri in gol in questa Serie A nati dallo 01/01/1999 in avanti, almeno tre in più di ogni altra squadra nella competizione in corso.

7- Sei dei nove gol in Serie A di Krunić sono stati segnati sul risultato di 0-0. Rade è anche il primo giocatore bosniaco a segnare in Serie A con il Milan, sono ora 40 le differenti nazionalità a segno in rossonero nella competizione.