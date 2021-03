Milan, verso la Fiorentina: i convocati di Cesare Prandelli

MILANO – Manca poco alla partita del Franchi tra Fiorentina e Milan. Alle 18:00 è previsto il calcio d’inizio della gara, tra le due squadre. Match importantissimo ai fini della classifica sia per i viola, impegnati nella corsa salvezza, che per i rossoneri che invece scenderanno in campo per consolidare il secondo posto in classifica per la corsa Champions, anche se il discorso scudetto non è ancora chiuso. Nell’avvicinamento alla gara si è parlato anche dello scontro tra Prandelli, allenatore della Fiorentina, e Amrabat. Dopo la partita con lo Spezia, infatti, tra i due ci sarebbe stato un durissimo scontro, secondo quanto è stato riportato da Il Corriere Fiorentino.

Amrabat, Prandelli e le parole del tecnico

Un confronto che avrebbe definitivamente rotto il rapporto tra i due. L’ex Hellas Verona non avrebbe digerito la sostituzione e avrebbe manifestato tutto il suo malumore e la rabbia al c.t. della Nazionale. Momenti di grande tensione che si sarebbero risolti solo e unicamente grazie all’intervento di Joe Barone, d.g. della Fiorentina. Il dirigente, sempre secondo la ricostruzione della testata fiorentina. In ogni caso il calciatore è stato convocato da Prandelli per la partita del Franchi con il Milan, molto probabilmente però partirà dalla panchina e non tra i titolari. A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato proprio l’allenatore in conferenza stampa:

“Non sono assolutamente veri, nessun giocatore si deve permettere di contestare le decisioni dell’allenatore. Un allenatore fa le scelte in base a quello che vede o vorrebbe della squadra. La squadra deve avere entusiasmo, ho dimostrato di poter dare spazio a tanti giocatori. Sono voci non vere che non fanno il bene della Fiorentina e all’immagine della Fiorentina“.

Ecco la lista dei convocati della Fiorentina, per la gara con il Milan

Amrabat, Barreca, Biraghi, Bonaventura, Caceres, Callejon, Castrovilli, Dragowski, Eysseric, Kouame, Malcuit, Milenkovic, Martinez Quarta, Montiel, Maxi Olivera, Pezzella, Pulgar, Ribery, Rosati, Terracciano, Borja Valero, Venuti, Vlahovic.